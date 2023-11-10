Segezha Group завершила инвестиционный проект по строительству железнодорожных путей в Онеге

Реализация проекта позволит комбинату увеличить объемы отгружаемой продукции на дальневосточные направления более чем на 100 тысяч кубометров в год Segezha Group завершила реализацию инвестиционного проекта «Строительство обгонных железнодорожных путей необщего пользования» на территории АО «Онежский ЛДК».