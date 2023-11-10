Segezha Group завершила инвестиционный проект по строительству железнодорожных путей в Онеге

Реализация проекта позволит комбинату увеличить объемы отгружаемой продукции на дальневосточные направления более чем на 100 тысяч кубометров в год Segezha Group завершила реализацию инвестиционного проекта «Строительство обгонных железнодорожных путей необщего пользования» на территории АО «Онежский ЛДК».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии