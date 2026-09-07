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Царьград

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Волочкова возмутила скандал в Шереметьево из-за рейса на Мальдивы

Волочкова возмутила скандал в Шереметьево из-за рейса на Мальдивы

11 августа Анастасия Волочкова оказалась в центре скандала в Шереметьево. Её и Максима Николаева не допустили на рейс на Мальдивы.

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