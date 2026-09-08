«Все они погибнут». Забытое «проклятие» Жириновского: Навальный и Березовский уже умерли — кто следующий?

Автор: Ирина Дроздова В 2004 году в интервью украинскому ТВ Владимир Жириновский оставил мрачный прогноз для сбежавших из России олигархов.
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