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Царьград

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Владимир Путин выделил 1 млрд рублей Белгородской области на РЛС

Владимир Путин выделил 1 млрд рублей Белгородской области на РЛС

Белгородской области выделено 1 млрд рублей на радиолокационные станции. Александр Шуваев сообщил о мерах по защите от атак ВСУ, включая создание новых батальонов и установку укрытий.

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