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«Эвертон» лишен 10 очков, Беллингем выиграл Golden Boy, Албания и Дания вышли на Евро, Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца, Медведев сыграет с Синнером и другие новости

«Эвертон» лишен 10 очков, Беллингем выиграл Golden Boy, Албания и Дания вышли на Евро, Камавинга выбыл на 2-2,5 месяца, Медведев сыграет с Синнером и другие новости

1. С «Эвертона» сняли 10 очков за нарушение финансовых правил. Клуб опустился на предпоследнее место в АПЛ.

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