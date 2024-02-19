Терещенко считает, что в КХЛ стоило бы провести матч на открытом воздухе

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который прошёл на открытом воздухе и попал в топ-3 самых посещаемых в истории лиги.
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