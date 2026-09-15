Well, the time has finally come for OTT \^_^/ E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! sequelll Right then, we’re opening in the ORR format, so I’d like to see a short-term reaction to yesterday’s chart.
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