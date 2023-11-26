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«Амкал» обыграл «Велес» в товарищеском матче

«Амкал» обыграл «Велес» в товарищеском матче

Голами в составе «Амкала» отметились Кирилл Дубников и Владимир Оленченко. Перед началом матча команда Германа подготовила поздравления для мам в их праздник: на картинке со стартовым составом фото с мамами, а на футболках – фразы, посвященным им.

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