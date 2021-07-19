На юго западе Китая успешно ведется разведение редких бабочек в неволе

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“Новости Китая” о разведении редких бабочек в Китае Китайская треххвостая бабочка-ласточка, ранее пойманная в юго-западной китайской провинции Юньнань, отложила 36 яиц с 25 гусеницами, вылупившимися в неволе, сообщили в субботу местные власти.