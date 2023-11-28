Концерт "SANTA LUCIA" пройдет в Алматы

Концерт «SANTA LUCIA» состоится 5 декабря 2023 года в 19:00 в большом зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла при участии Государственной хоровой капеллы имени Байкадамова состоится, передает inAlmaty.
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