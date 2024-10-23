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У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

С 4 по 28 ноября на полигоне Роваярви в Финляндии, расположенном в 100 км от российской границы, пройдут самые масштабные артиллерийские учения НАТО Lightning Strike 24 (являются частью учений Dynamic Front 25, проводимых в Финляндии, Эстонии, Германии, Румынии и Польше.

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