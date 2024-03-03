Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • павел пастухов
    Если в туалете самолёта сделать хотя бы одну затяжку , то там будет стоять дым коромысломБОЙЦА ZOV УНИЗИЛИ...
  • Sergiy Che
    Так как Клайпеда в прошлом немецкий Мемель, то там коттеджи могут быть вовсе не литовской, а немецкой постройки (они ...«Да кому они нужн...
  • F I
    Не удивительно ,что раз за разом драки в самолетах ,а то и авиакатастрофы ...БОЙЦА ZOV УНИЗИЛИ...

У тебя война? А зачем ты грудью трясешь?: На конкурсе красоты белорусская красотка за русскую участницу размотала укpaинку

У тебя война? А зачем ты грудью трясешь?: На конкурсе красоты белорусская красотка за русскую участницу размотала укpaинку

Интересная жизнь с Vera Star Фото: tatar-inform.ru На конкурсе "Miss Europe - 2024" (Мисс Европа), который проводился в Ливане с 15 по 25 февраля, разразился грандиозный скандал с участием российской конкурсантки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ОЛЕГЫЧ
Бульбашка золото, эту вонючку на место засунула, эти хохлы пока мордой в гавне повозишь очухаться не могут
Ответить
8 час.
J
Jonas
Молодец наша красавица, не повелась на хохломётку. Они уже и на конкурсе на говнять успели. До чего противная нация . И Белоруска молодец, не дала в обиду , респект и уважуха.
Ответить
8 час.
Галина 123
Знай наших. Красота, скромность  и достоинство. А если  по хорошему не понимают, то правду-матку рубить не стесняясь.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх