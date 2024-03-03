У тебя война? А зачем ты грудью трясешь?: На конкурсе красоты белорусская красотка за русскую участницу размотала укpaинку

ОЛЕГЫЧ Бульбашка золото, эту вонючку на место засунула, эти хохлы пока мордой в гавне повозишь очухаться не могут

J Jonas Молодец наша красавица, не повелась на хохломётку. Они уже и на конкурсе на говнять успели. До чего противная нация . И Белоруска молодец, не дала в обиду , респект и уважуха.