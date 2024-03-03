У тебя война? А зачем ты грудью трясешь?: На конкурсе красоты белорусская красотка за русскую участницу размотала укpaинку

Интересная жизнь с Vera Star Фото: tatar-inform.ru На конкурсе "Miss Europe - 2024" (Мисс Европа), который проводился в Ливане с 15 по 25 февраля, разразился грандиозный скандал с участием российской конкурсантки.
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