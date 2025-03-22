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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Льюис Хэмилтон: «Вечером постараюсь разработать план того, как выиграть гонку, а потом постараюсь его исполнить»

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации к Гран-при Китая, а также отметил, что несмотря на 5-ю стартовую позицию не оставляет надежд на победу в завтрашней гонке.

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