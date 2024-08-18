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Как Ален Делон перед смертью очернил себя и что сказал о России

Как Ален Делон перед смертью очернил себя и что сказал о России

Сегодня 4,3K прочитали Французский актер Ален Делон скончался в возрасте 88 лет. Дети актера сообщили, что он мирно скончался в своем доме в Души, в окружении своих троих детей.

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