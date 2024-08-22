Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"

Нам из Крыма отличный коньяк поступает - уж точно не хуже армянского - кому завидовать?

Геннадий

...армянский коньяк сейчас Говно - ни в какое сравнение не идет ни с крымским, ни с дагестанским - это Дерьмо ереванское что-то между тройным одеколоном и самогоном из кизяка... наверняка французам отправляют другой - не тот суррогат, что гонят сюда, твари хитрожопые носатые...