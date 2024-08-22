Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"

Лукашенко обостряет, в Ереване негодуют. "Ну кому нужны армяне? Вообще никому они не нужны. Никому (кроме нас)"

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Александр Григорьевич Лукашенко об Армении: "Я об их политике даже говорить не хочу.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Нам из Крыма отличный коньяк поступает - уж точно не хуже армянского - кому завидовать?
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6 час.
Геннадий
...армянский коньяк сейчас Говно - ни в какое сравнение не идет ни с крымским, ни с дагестанским - это Дерьмо ереванское что-то между тройным одеколоном и самогоном из кизяка... наверняка французам отправляют другой - не тот суррогат, что гонят сюда, твари хитрожопые носатые...
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5 час.
Герасим Безвкусный
Слова достойные уважения ! Согласен с Александром Григорьевичем !
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4 час.

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