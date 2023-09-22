Если бы у нас действительно был ОДКБ, если бы это действительно была дружная организация, где каждый помогал бы каждому и ценил эти отношения, то вот этот самый ОДКБ уже победил бы и США, и весь Запад.
Как Казахстан мог помочь удушить США, а сделал все наоборот. Теперь все!
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
В этих республиках отпрыски баев взяли власть в свои руки и теперь одна их цель -- личное обогащение. На народ им наплевать.
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33 мин.
eЕ
em54 Ерофеев
Здесь промах России , во время мятежа в Казахстане надо было не Токаеву помогать усидеть , а брать все в свои руки и переводить Казахстан под управление Россией.
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23 мин.
Валентина Башкатова
Народ - это сила ! Сидеть и ждать милостыню от такого оборота не стоит,все это знают .Ну а на хитрую попу найдется ключ с винтом! Закрыть все ходы и выходы с таким государством , рабочих ,которые зарабатывают и содержат свои семьи там , отправить восвояси.Сказать твердое нет всему , только тогда будут понимать и платить за добро добром ,а не предательством!
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19 мин.
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