Как Казахстан мог помочь удушить США, а сделал все наоборот. Теперь все!

В этих республиках отпрыски баев взяли власть в свои руки и теперь одна их цель -- личное обогащение. На народ им наплевать.

Здесь промах России , во время мятежа в Казахстане надо было не Токаеву помогать усидеть , а брать все в свои руки и переводить Казахстан под управление Россией.

Валентина Башкатова

Народ - это сила ! Сидеть и ждать милостыню от такого оборота не стоит,все это знают .Ну а на хитрую попу найдется ключ с винтом! Закрыть все ходы и выходы с таким государством , рабочих ,которые зарабатывают и содержат свои семьи там , отправить восвояси.Сказать твердое нет всему , только тогда будут понимать и платить за добро добром ,а не предательством!