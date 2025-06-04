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Газета.ру

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Врач Уланкина: бег по разному влияет на организм утром и вечером

Врач Уланкина: бег по разному влияет на организм утром и вечером

Бег по-разному влияет на организм в разное время суток. Утренние пробежки бодрят, помогают проснуться и улучшают настроение, однако после сна температура тела ниже, мышцы менее эластичны, сердце и сосуды работают не так активно.

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