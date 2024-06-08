В ходе участия в Республиканском фестивале-конкурсе моды и фото ´Мельница моды 2024´ коллекция одежды мастера производственного обучения УО ´Бобруйский государственный технологический колледж´ Багловой Юлии Валерьевны ´iдылiя´ вошла в тройку приглашенных участников Международного фестиваля моды, искусства и дизайна ´Адмиралтейская игла´ в городе Са .