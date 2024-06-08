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´Мельница моды 2024´.

´Мельница моды 2024´.

В ходе участия в Республиканском фестивале-конкурсе моды и фото ´Мельница моды 2024´ коллекция одежды мастера производственного обучения УО ´Бобруйский государственный технологический колледж´ Багловой Юлии Валерьевны ´iдылiя´ вошла в тройку приглашенных участников Международного фестиваля моды, искусства и дизайна ´Адмиралтейская игла´ в городе Са .

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