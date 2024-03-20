Какой единственный русский город хан Батый назвал «злым»

В конце марта 1238 года началась оборона города Козельска от Батыя и его приспешников. Жители сопротивлялись врагам на протяжении семи недель, что позволило им войти в историю как мастера оборонительной тактики.
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