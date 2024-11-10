ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и местам запуска беспилотников на Украине

Российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре Украины. Как сообщает министерство обороны РФ, атака велась с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетными войсками и артиллерией.
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