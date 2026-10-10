Аэропорт Самары возобновил работу после отмены режима беспилотной опасности

Аэропорт Самары возобновил прием и выпуск рейсов после отмены режима беспилотной опасности, введенного губернатором Вячеславом Федорищевым около 01:38 из-за угрозы массированной атаки БПЛА.
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