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Царьград

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Аэропорт Самары возобновил работу после отмены режима беспилотной опасности

Аэропорт Самары возобновил работу после отмены режима беспилотной опасности

Аэропорт Самары возобновил прием и выпуск рейсов после отмены режима беспилотной опасности, введенного губернатором Вячеславом Федорищевым около 01:38 из-за угрозы массированной атаки БПЛА.

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