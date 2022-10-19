Закон, порядок, государство

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Бесплатные образовательные экоуроки с фиксиками запустила компания МТС в Приморье

Бесплатные образовательные экоуроки с фиксиками запустила компания МТС в Приморье

Компания МТС и анимационный сериал "Фиксики" (0+) запустили бесплатную экологическую программу в рамках федерального благотворительного проекта "Поколение М".

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