ROXIT завершила объединение кадрового учёта и бюджетирования фонда оплаты труда для группы RBI

Компания ROXIT, входящая в группу компаний «Корус Консалтинг», завершила проект по объединению кадрового учёта и бюджетирования фонда оплаты труда (ФОТ) в единой системе на базе программного продукта «1С:ЗУП Корп» для группы компаний RBI.