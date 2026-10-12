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Регионы России

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ROXIT завершила объединение кадрового учёта и бюджетирования фонда оплаты труда для группы RBI

ROXIT завершила объединение кадрового учёта и бюджетирования фонда оплаты труда для группы RBI

Компания ROXIT, входящая в группу компаний «Корус Консалтинг», завершила проект по объединению кадрового учёта и бюджетирования фонда оплаты труда (ФОТ) в единой системе на базе программного продукта «1С:ЗУП Корп» для группы компаний RBI.

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