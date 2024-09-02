Партия "Ени Азербайджан" вновь получила большинство в парламенте

Баку, 2 сентября /Синьхуа/ -- Правящая Партия "Ени Азербайджан" /Новый Азербайджан/ во главе с президентом Ильхамом Алиевым получила большинство голосов на досрочных парламентских выборах в Азербайджане, согласно предварительным итогам выборов в Милли Меджлис /парламент/ седьмого созыва.
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