Разведчики из отряда «Горца» уничтожили БТР FV103 Spartan ВСУ на подъезде к селу Дачное западнее Курахово.
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Разведчики из отряда «Горца» уничтожили БТР FV103 Spartan ВСУ на подъезде к селу Дачное западнее Курахово.
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