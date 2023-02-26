Православные орловцы 26 февраля отмечают Прощёное воскресенье

Сегодня, 26 февраля, православные христиане отмечают Прощёное воскресенье. В этот день по православной традиции людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесённые близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.
Сегодня, 26 февраля, православные христиане отмечают Прощёное воскресенье. В этот день по православной традиции людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесённые близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.
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