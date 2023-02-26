Орелtimes

65 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Елизарова (Федорова)
    Не может!!!Орловец может ста...
  • Сергей Oблезов
    Вообще писаки башкой тронулись! Орловец может стать только президентом общественного туалета! Комуняки своё отрулили,...Орловец может ста...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мда конечно дай ему здоровья, но ему пора первым занимать очередь в институт Сербского или Кащенко, а так же очередь ...Орловец может ста...

Православные орловцы 26 февраля отмечают Прощёное воскресенье

Православные орловцы 26 февраля отмечают Прощёное воскресенье

Сегодня, 26 февраля, православные христиане отмечают Прощёное воскресенье. В этот день по православной традиции людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесённые близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх