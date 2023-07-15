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В Татарстане отремонтировали дороги в 361 дворе

В Татарстане отремонтировали дороги в 361 дворе

В Татарстане строители завершили дорожные работы в 361 дворе, участвующих в программе «Наш двор». Программа ремонта выполнена на 67%, рассказала на совещании в Доме правительства директор Фонда «Института развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

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