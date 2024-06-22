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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Эдмонтон» затащил финал НХЛ в 7-й матч, ничья Франции и Нидерландов выбила Польшу с Евро, победы Украины и Австрии, Конюхов против футбола и Овечкина, Баджо подвергся нападению и другие новости

1. Кубок Стэнли. «Эдмонтон» справился с «Флоридой» (5:1) даже без очков от Макдэвида и перевел финальную серию в 7-й матч (3-й случай в истории НХЛ после 0-3).

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