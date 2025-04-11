На следующем стриме Dune: Awakening разработчики покажут боевую систему и гильдийс...

На следующем стриме Dune: Awakening разработчики покажут боевую систему и гильдийский контентНаполняйте литраки и готовьте пряные закуски, ведь следующая прямая трансляция на площадках Twitch и YouTube Dune: Awakening состоится во вторник, 15 апреля, в 19:00 по Москве.