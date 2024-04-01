Театр абсурда
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Театр абсурда

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Намотались на гусеницы, взорвались на полигоне: Накрывшие Польшу некрологи поставили на стоп учения НАТО

Намотались на гусеницы, взорвались на полигоне: Накрывшие Польшу некрологи поставили на стоп учения НАТО

КОТ  КОСТЯН Март стал месяцем потерь для Польши: страна потеряла сразу пять военнослужащих. А также, при странных и неоднозначных обстоятельствах ушёл из жизни целый бригадный генерал.

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