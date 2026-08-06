В Госдуме объяснили порядок расчета платы за отопление в 2026 году

Размер платежей за отопление будет зависеть от наличия счетчиков и решений региональных властей.В 2026 году расчет стоимости отопления в России будет зависеть от оснащенности дома приборами учета и региональных нормативов.
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