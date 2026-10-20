Президент России Владимир Путин провёл в Кремле встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым. На встрече обсуждались работа единой экосистемы в сфере спорта, финансирование отрасли, а также участие российских спортсменов в международных соревнованиях, включая подготовку к Юношеским Олимпийским играм в Дакаре и Олимпийским играм в Лос-Анджелесе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ Британия и Украин...
- ГБ Правозащитник Мел...
- ГБ Спецотряды ворвал...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым