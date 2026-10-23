После Октября 1917 года дворянское сословие было объявлено вне закона. Те, кто не эмигрировал и не погиб в годы Гражданской войны, оказались в положении, которое современный историк Дуглас Смит описывает без сентиментальности: вопрос выживания вытеснил всё остальное .
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Ужас, что многим их них пришлось пережить из-за их происхождения. Ведь многие хотели быть полезными новой власти.
То есть те, кто были "цветом нации" выжили. А паразитирующие на мнимом сословном превосходстве ... Опустились и пропали? А вот в эмиграции было то же самое? В чем разница?