В Оренбургской области полицейские задержали группу автоподставщиков

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Оренбургской области совместно с УФСБ России по Оренбургской области при силовой поддержке СОБРа Росгвардии по Оренбургской области пресечена деятельность двух местных жителей, подозреваемых в мошенничестве при получении страховых выплат.
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