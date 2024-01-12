Не хотел разрешать Rixos сливать воду в озеро Караколь – экс-работник минэкологии

Экс-глава управления Комитета лесного хозяйства и животного мира министерства экологии и природных ресурсов, ныне вице-президент республиканской ассоциации охотников «Табиғат» Айтуар Туганбеков на фоне последних событий, связанных с гибелью лебедей в Актау, сделал громкое заявление, касающееся слива воды отелем Rixos Water World Aktau в озеро Караколь.