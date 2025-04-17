До 2500 евро за шлёпанцы: российских туристов предупредили о штрафах

Власти итальянского региона Чинкве-Терре, который славится своими живописными прибрежными маршрутами и скальными деревушками, напоминают туристам — включая граждан России — о действующем запрете на ношение неподходящей обуви при передвижении по тропам.
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