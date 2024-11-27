В Турции указали на неспособность НАТО напасть на Россию

Реакция стран Запада на испытания российской ракеты средней дальности «Орешник» ставит под сомнения готовность Евросоюза (ЕС) к прямому противостоянию с РФ, завил журналист турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба.
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