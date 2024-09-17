Районный суд привлек «Зенит» к административной ответственности за совершенное правонарушение на СК «Газпром Арена»

Наказание предусмотрено ч.1 ст.20.32 КоАП РФ Петроградский районный суд привлек к административной ответственности АО «ФК «Зенит» за нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований и назначил наказание в виде штрафа размером 100 000 рублей.
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