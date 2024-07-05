Борьба с муравьями и тлей: эффективное решение для садоводов

Садоводы нашли эффективное решение для борьбы с двумя вредителями - муравьями и тлей. Муравьи, несмотря на то, что сами по себе они не наносят серьезного вреда посевам, являются переносчиками тли, которая может уничтожать посевы.
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