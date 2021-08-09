ЭНЕРГИЯ ДНЯ 9 августа 2021 года

Энергетический прогноз на девятое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1105=Ваш внутренний сердечный ритм полностью подчинён Космическому Ритму вашего Высшего "Я" =Вы не можете занять тот Энергетический уровень, который не соответствует вашему сознанию = Вы полноправный член своей Небесной Семьи, состоящей из существ, которых вы называете Ангелами = Главное, избавляйтесь от старого: ничто новое и ценное не придёт в нашу Жизнь, пока в ней нет свободного места = Даже если логика и разум говорят, что это не логично и не разумно, идите за своей Душой! Это дорога к чудесам!= Жизненные проблемы возникают в том случае, когда мы сеем одно, а ожидаем пожать нечто совершенно другое=Заполняйте своё Информационное поле чистыми, светлыми мыслями - они очистят вашу ауру! = Любовь – это могучее дерево, ветки которого выражают развитие данного чувства ко всему, что есть в Мире =Люди во всём Мире ежесекундно неосознанно сотворяют разные Реальности на Ментальном Плане Земли = Люди не готовы увидеть вокруг себя ничего, что не является их собственными представлениями! =Мой жизненный опыт убедил меня, что люди, не имеющие недостатков, имеют очень мало достоинств = Мысли притягиваются эмоциями или чувствами, соответствующими им по частоте вибраций =Не бывает недостижимых целей, бывает высокий коэффициент лени, недостаток смекалки и запас отговорок=Не нравиться надо, чтобы быть счастливым, а наоборот, счастливым быть, чтобы нравиться! = Не стоит бояться перемен - чаще всего они случаются именно в тот момент, когда они необходимы ="Обладать Светом, значит, стремиться к Божественным проявлениям: ценить их, любить, искать…" = Обращение к корням Русского языка означает восстановление Божественных способностей человека = Одиночество - это Пространство и Время, отданные творчеству и углублению внутренней работы = Познание Мира в разных его проявлениях на личном опыте даёт возможность вырасти и стать мудрее = Пятое измерение открыто для всех желающих, но со старым форматом сознания туда не пройти =Расширяя Любовь друг к другу, мы охватываем весь Мир, всю Вселенную.