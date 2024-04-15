Потревоженная глубина: жизненная теория Карла Юнга

В лабиринтах человеческого сознания скрываются бездны, способные поглотить весь наш разум. Карл Юнг, один из величайших психологов прошлого века, посвятил свою жизнь исследованию этих глубин, стремясь пролить свет на тайны, которые правят нашим существованием.