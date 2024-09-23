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Царьград

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Владимир Зеленский заявил о разработке плана для переговоров с Россией

Владимир Зеленский заявил о разработке плана для переговоров с Россией

По словам Зеленского, Киев готовит план для переговоров с Москвой.Владимир Зеленский собирается представить Байдену «План победы»: план для переговоров с Москвой, который сам украинский лидер называет «наведением мостов».

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