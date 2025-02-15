В Петербурге судят турагента, которая обманула туристов на 12 млн рублей

Пострадали 96 жителей Петербурга и других регионов В Петербурге завершено предварительное расследование уголовного дела против 30-летней женщины, которая обвиняется в мошенничестве, связанном с продажей туристических путевок.
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