В России предложили бойцам СВО провожать детей сослуживцев в школу

Член экспертного совета комитета Госдумы по труду и социальной политике Ольга Павлова и член Общественной палаты РФ Наталья Грушевская выдвинули инициативу в День знаний – привлечь участников СВО, находящихся в тылу, в отпуске или комиссованных, в качестве сопровождающих в школу для детей из семей защитников Отечества – тех, чьи близкие сейчас на передовой, в госпиталях или погибли.