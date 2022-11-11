Военное обозрение

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В Великобритании сообщили о проблемах с исполнением обязательств перед НАТО из-за проблем с финансированием армии

В Великобритании сообщили о проблемах с исполнением обязательств перед НАТО из-за проблем с финансированием армии

Великобритания может вывалиться из обоймы НАТО, проблемы с вооружениями и сокращение численного состава британской армии ставят под сомнение возможность выполнения обязательств перед альянсом.

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