Театр абсурда
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Театр абсурда

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Пенсионерам станет удобнее, мигрантам - наоборот: Володин рассказал о новых сентябрьских законах

Пенсионерам станет удобнее, мигрантам - наоборот: Володин рассказал о новых сентябрьских законах

RuNews24.ru Осень начнется с масштабных перемен в законах. Они затронут каждого - от жителей мегаполисов до сельских пенсионеров, а также серьезно повлияют на правила пребывания иностранцев в стране.

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