Аргументы недели

98 680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия
    Все главные вопросы в этом интервью подняты. Хотелось бы услышать  вразумительные ответы от  тех, кто  несет не размы...Военный инженер Т...
  • Дмитрий Фактурович
    Сломал бы шею, посмешил бы народ.Байден упал во вр...
  • Дмитрий Фактурович
    Конченый придурок Макрон все пытается надуть щеки.Макрон заявил, чт...

Кирби: решение по потолку госдолга США не повлияет на оказываемую помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби уверен, что решение американского конгресса по потолку госдолга Соединенных Штатов не повлияет на оказываемую Украине помощь.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх