Разбираем миф о том, что Китай хочет "выпить" наш Байкал.

А ВЫ проведите референдум жителей Байкала, согласятся-тогда ДА, не согласятся-тогда НЕТ. И не хрен лезть с немытым рылом в чужое имущество. С этой арифметикой мы знакомы. Если завтра писарчуку заплатят за опровержении этой статьи, он напишет ее не отходя от кассы.

Александр Симаков

А жители Байкала это кто? Байкальская нерпа что ли? 😂 И вопрос, который вы собираетесь вынести на референдум, напишите пожалуйста! Что касается Ваших обвинений в адрес автора статьи, то статья эта чисто познавательская, для расширения кругозора, не более. Тем паче, что ещё в АПРЕЛЕ 2019 года Иркутский арбитражный суд ЗАПРЕТИЛ китайской компании " Колодец земли" строительство завода на берегу Байкала, разрешение на строительство было признано незаконным. Так что можете свой праведный гнев направить на какого-нибудь другого автора. 😀