Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Разбираем миф о том, что Китай хочет "выпить" наш Байкал.

Разбираем миф о том, что Китай хочет "выпить" наш Байкал.

2 ноября 2024 Помните, в одно время отовсюду трубили, что китайцы на Байкале строят завод, который ежегодно выкачивает из озера 2,5 миллиарда литров воды, Эта вода разливается в бутылки и увозится в Китай.

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Комментарии
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Vitaly Arkhipov
А ВЫ проведите референдум жителей Байкала, согласятся-тогда  ДА, не согласятся-тогда НЕТ. И не хрен лезть с немытым рылом в чужое имущество. С этой арифметикой мы знакомы. Если завтра писарчуку заплатят за опровержении этой статьи, он напишет ее не отходя от кассы.
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14 час.
Александр Симаков
А жители Байкала это кто? Байкальская нерпа что ли? 😂  И вопрос, который вы собираетесь вынести на референдум, напишите пожалуйста!  Что касается Ваших обвинений в адрес автора статьи, то статья эта чисто познавательская, для расширения кругозора, не более. Тем паче, что ещё в АПРЕЛЕ  2019 года Иркутский арбитражный суд ЗАПРЕТИЛ китайской компании &quot; Колодец земли&quot;     строительство завода на берегу Байкала, разрешение на строительство было признано незаконным. Так что можете свой праведный гнев направить на какого-нибудь другого автора. 😀
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13 час.
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