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РФ свернула работу над проектом СБ ООН по подрыву "Северных потоков"

Россия свернула работу над проектом заявления председателя Совбеза ООН по расследованию произошедших подрывов газопроводов "Северный поток", заявили в МИД России.

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Комментарии
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И
Ира
Сотворили  подрыв не для того, чтобы потом разбираться и искать виновных... Вот бы не &quot;проект заявления по расследованию&quot; составлять, а зеркально ответить на подлость, да тоже так аккуратно, мастерски,  чтобы концов не найти было... Враги сегодняшние беспринципны, наглы и глухи к голосу разума - понимают только язык силы (и то не всегда, страх потеряли). С такими соседями-волками жить - по-волчьи выть...
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