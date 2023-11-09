РФ свернула работу над проектом СБ ООН по подрыву "Северных потоков"

И

Ира

Сотворили подрыв не для того, чтобы потом разбираться и искать виновных... Вот бы не "проект заявления по расследованию" составлять, а зеркально ответить на подлость, да тоже так аккуратно, мастерски, чтобы концов не найти было... Враги сегодняшние беспринципны, наглы и глухи к голосу разума - понимают только язык силы (и то не всегда, страх потеряли). С такими соседями-волками жить - по-волчьи выть...