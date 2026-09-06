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California Police Seize 2,400 Stolen Catalytic Converters Worth $4.3 Million

California Police Seize 2,400 Stolen Catalytic Converters Worth $4.3 Million

California Police Seize 2,400 Stolen Catalytic Converters Worth $4.3 Million A three-month investigation into widespread catalytic converter thefts in Southern California culminated Thursday with five arrests and the recovery of an enormous cache of allegedly stolen auto parts, according to KTLA.

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