California Police Seize 2,400 Stolen Catalytic Converters Worth $4.3 Million A three-month investigation into widespread catalytic converter thefts in Southern California culminated Thursday with five arrests and the recovery of an enormous cache of allegedly stolen auto parts, according to KTLA.
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